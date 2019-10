Lago Santo, 60enne scivola in una sassaia: trasportato in elicottero al Maggiore

Ieri pomeriggio, sabato 26 ottobre, npressi del Sentiero panoramico che dal Rifugio Lagdei conduce al Lago Santo Parmense, un uomo bresciano di 60 anni è scivolato in una sassaia, urtando violentemente gli arti inferiori e fratturandosi il femore. Sul posto, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino è stato attivato Elipavullo; una volta sbarcata l'equipe tecnico-sanitaria l'uomo è stato immobilizzato, stabilizzato e quindi trasportato all'ospedale Maggiore di Parma dopo esser stato recuperato con il verricello. Contemporaneamente, nella vicina zona dei Lagoni, una donna 56enne di Pietrasanta, è stata colta da un attacco epilettico; alcuni dei tecnici in avvicinamento al precedente intervento sono stati indirizzati sul sentiero CAI 711A dei Lagoni, dove hanno raggiunto la donna e atteso l'arrivo dell'elisoccorso, in questo caso proveniente da Verona. Anche in questa circostanza la donna, dopo essere stata stabilizzata e recuperata è stata trasportata al Maggiore di Parma.