Lago Santo: allarme per un bimbo di 7 anni disperso

Nel pomeriggio di sabato 18 agosto i tecnici del Soccorso Alpino sono stati allertati per una ricerca di un minore disperso in zona Lago Santo Parmense, nel comune di Corniglio. Una escursionista, è infatti entrata all'interno del Rifugio Mariotti denunciando a uno dei gestori, nonché operatore del SAER, la scomparsa di un bimbo di sette anni, che si era allontanato dai genitori. Subito si sono messe in moto le ricerche, che hanno visto coinvolti nell'immediato una decina di tecnici del Soccorso Alpino, che già erano in zona. A questi si sono unite altre squadre in avvicinamento dal fondovalle, oltre all'allertamento dei Vigili del Fuoco (Nucleo Sommozzatori) e dei Carabinieri. Fortunatamente, il bimbo era in compagnia dei genitori all'interno del rifugio, i quali hanno confermato che non si era perso. La mobilitazione delle ricerche è durata all'incirca quaranta minuti.