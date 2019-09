Lagoni, 43enne ha un malore mentre va a funghi: recuperato dal Soccorso Alpino

Un uomo di 43 anni ha avuto un malore mentre andava a funghi nella zona dei Lagoni ed è stato soccorso dagli operatori del Soccorso Alpino. Intorno alle 9.30 infatti ha iniziato ad accusare un malessere in varie parti del corpo ed è entrato nel rifugio. Li è stato fatto accomodare e gli è stata offerta una bevanda calda. La sensazione di malessere non passava. A quel punto i gestori hanno chiamato il 118. Sul posto è stata inviata l’ambulanza la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Orsaro e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. L’elicottero arrivato in zona ha fatto scendere l personale con il verricello, coadiuvato a terra dalla squadra territoriale. In quella zona infatti non è possibile atterrare. Dopo una valutazione da parte del medico dell’elicottero il 43enne ha rifiutato il ricovero in ospedale.