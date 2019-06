Lagoni, due escursionisti si perdono nel bosco: rintracciati dal Soccorso Alpino

Brutta avventura, nella notte tra sabato 1° domenica 2 giugno, per due escursionisti di Parma, che hanno perso l'orientamento nella zona dei Lagoni, nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, comune di Corniglio. I due escursionisti, una ragazza di 27anni ed il fidanzato di 26, erano impegnati in una passeggiata insieme al loro cane nella zona di Badignana bassa, non distante dalla strada che conduce ai Lagoni. Con l'arrivo del buio, i due hanno iniziato a perdere l'orientamento nel bosco, cercando invano di riprendere il sentiero per il rientro. Hanno così contattato telefonicamente il Rifugio Lagoni: il gestore del Rifugio dell'alta Val Parma ha così allertato i tecnici del Soccorso Alpino intorno alle ore 21.30 di sabato. Le squadre di soccorso hanno immediatamente iniziato le ricerche che, dopo alcune ore, hanno portato al ritrovamento -alle ore 2.00 circa del mattino successivo - dei due trekker ed il loro cane. Riaccompagnati all'automobile, i due non hanno riscontrato problematiche di tipo sanitario.