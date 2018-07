Lancia tre gattini dall'auto in corsa in A15: due muoiono ma un operaio ne salva uno

Un gesto atroce, inqualificabile. Il conducente di un auto, che deve ancora essere identificato, mentre stava transitando sull'autostrada A15, tra Berceto e Pontremoli, ha aperto il finestrino ed ha lanciato tre gattini, cuccioli, sull'asfalto dall'auto in corsa. L'episodio è avvenuto poco dopo le 7 di mattina, in corrispondenza del chilometro 71. Due di loro sono morti subito, investiti dalle auto in corso. Il terzo si è salvato: è stato un operaio di un cantiere, che proprio in quel momento stava passando nello stesso tratto di strada, a salvarlo. Si è fermato e ha raccolto il gattino rimasto vivo, affidandolo alle sue cure. Ora per l'automobilista sono guai: le immagini delle telecamere posizionate in autostrada e le testimonianze di alcuni automobilisti lo incastreranno: dovrà rispondere degli articoli 544 bis e ter del Codice Penale. La Polizia Stradale di Pontremoli si è messo subito al lavoro per identificare l'automobilista, autore del vile gesto mentre l'operaio ha deciso di adottare la gattina.