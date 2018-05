Lancia la bici ai carabinieri per scappare ma scivola per la pioggia: 21enne bloccato in viale Vittoria

Ha tentato di scappare dopo essere stato sorpreso dai carabinieri in viale Vittoria ma è scivolato a causa della pioggia ed è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella serata di ieri 9 maggio a Parma durante un servizio di controllo del territorio messo in atto dai militari della stazione della città. Il giovane, un 21enne, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: ha lanciato anche una bicicletta all'indirizzo dei carabinieri, che sono riusciti a schivarla. La perquisizione ha dato esito negativo: il ragazzo non aveva con sè sostanze stupefacenti. Un 20enne è stato sorpreso in via San Leonardo; aveva il divieto di dimora a Parma ed è stato denunciato. Nello stesso quartiere un 22enne è stato fermato mentre si trovava a bordo della sua Fiat Palio: aveva con sè 6 cutter ed un coltello a serramanico, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Anche per lui è scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Nell'ambito dei controlli antidroga sono stati trovati 26 grammi di marijuana all'interno delle siepi di viale Vittoria.