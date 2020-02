Langhirano, fermato in auto con la droga: arrestato parmigiano 22enne

Stava passando in via Fabiola a Langhirano con la propria auto ed è stato fermato dai carabinieri di Langhirano, che stavano effettuando alcuni controlli di routine. Un giovane 22enne parmigiano, residente a Langhirano, è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: la perquisizione effettuata dai militari al giovane ha permesso di scovare alcune dosi di hashish e una dose di cocaina. I militari, che hanno deciso di approfondire, hanno perquisito anche l'abitazioen del ragazzo: all'interno hanno trovato, oltre a 130 grammi di hashish e una decina di grammi di marijuana, anche 1.800 euro in contanti - in banconote di piccolo taglio - un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi di droga. Il 22enne si trova agli arresti domiciliari.

