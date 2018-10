Lascia il portafoglio con 500 euro sui tavolini della sua birreria: due giovani lo rubano e scappano

Ha lasciato il portafoglio, con all'interno 500 euro e due carte di credito, sui tavolini esterni alla sua birreria. Due giovani lo hanno rubato: il proprietario ha visto i ladri dalle immagini delle telecamere ma non è stato possibile risalire agli autori del furto. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 29 ottobre: erano da poco passare le ore 12 quando il proprietario della birreria Gregorio di via Reggio si è accorto di non aver più con sè il portafoglio e si è ricordato di averlo lasciato sui tavolini esterni. Dopo aver visionato le immagini delle sue telecamere, dove si vedevano due giovani stranieri entrare e poi uscire ed andare verso un market etnico della zona, il proprietario ha deciso di andare sul posto per cercare di recuperare il portafoglio. Una delle due persone che ha riconosciuto nelle immagini sosteneva di non aver niente a che fare con il furto: dalle immagini in realtà non si vedono i due effettuare il furto ma solo entrare all'interno della birreria. Sul posto anche una Volante della Questura: i poliziotti non hanno potuto denunciare il giovane. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.