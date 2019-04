Lascia l'auto ad ostruire il passaggio, dentro coltelli e Shaboo: 37enne denunciato dai carabinieri

L'auto, parcheggiata davanti ad un passo carrabile, ostruiva il passaggio e così un residente ha chiamato i carabinieri verso le due di notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Quando i militari sono arrivati hanno visto il proprietario, un 48enne filippino, aprire la portiera e risalire a bordo della sua automobile. I carabinieri hanno visto spuntare un coltello ed hanno deciso di perquisire il veicolo. All'interno hanno trovato, oltre a due coltelli di cui il proprietario non ha saputo giustificare la presenza, anche qualche grammo di Shaboo, la potentissima droga diffusa principalmente all'interno dei giovani della comunità filippina ed asiatica. Il 48enne è stato denunciato per il possesso della sostanza stupefacente e per i coltelli. Nel mese di agosto del 2018 i carabinieri avevano effettuato l'arresto di due giovani filippini trovati in possesso di 11 grammi di Shaboo.