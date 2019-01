Latitante e in fuga con 600 mila euro di soldi pubblici: Faccini verrà processato a maggio

Federico Faccini, l'ex consulente della partecipata comunale Stu Authority Spa, è stato rinviato a giudizio dal gup Mattia Fiorentini per truffa aggravata. Lui però, ufficialmente dal 2 ottobre, è latitante: non si trova e non ha dato nessuna informazioni rispetto al luogo dove si trova, presumibilmente con la disponibilità economica dei 576 mila euro che ha prelevato dai conti della partecipata, poco prima che il suo contratto di collaborazione come consulente finanziario scadesse. Di lui si fidavano tutti, i vertici delle Partecipate e le banche: aveva accesso alle credenziali per spostare i soldi, anche perchè si occupava dei pagamenti. Dopo aver creato una società a lui intestata con un nome praticamente a quello della partecipata, secondo l'accusa ha effettuato il maxi bonifico e poi è sparito.