La black music di Lauryn Hill infiamma la Cittadella

Un grande successo anche il secondo appuntamento per il Cittadella Music Festival di ieri sera, Lauryn Hill con e la sua travolgente ed energica voce fa ballare tutti e soddisfa pienamente il suo pubblico.

La data di ieri è l'unica che Lauryn fissa in Italia e la risposta del pubblico è stata veramente magnifica.

La cantante apre il suo successo con i Fugees con cui incide un disco The Score (1996) vincitore di svariati Grammy e disco di platino che la consacrano al pubblico con il pezzo cover di Killing me Softly facendo conoscere a tutti la sua grande voce black in breve il gruppo si scioglie e lei, con una grinta e una tenacia che solo una stella black può avere, si fa autrice, cantante, arrangiatrice, produttrice di sè stessa e regista il suo primo album da solista Miseducation of Lauryn Hill (1998). La reazione della critica e del pubblico sono entusiasti e il suo album schizza in vetta alle classifiche mondiali di quell'anno.

Lauryn Hill entra a far parte con la sua musica e la sua voce del genere neo soul insieme a Mary J Blige o Missy Elliott oltre che guadagnarsi il record di prima donna a vincere 5 Grammy Awards in una sola serata insieme ad Alicia Keys, Norah Jones, Beyoncé e Amy Winehouse.

Insomma, una vera stella indiscussa che nel concerto spazia da soul, rap, hip hop e reggae in maniera disinvolta coinvolgendo con forza il pubblico che la segue lasciandosi trasportare da una grande artista, ancora capace di fare musica, nel vero senso della parola, capace come tutti i grandi di sapersi ricreare, reinventare e reinterpretare.