Lavoratore 57enne muore mentre lavora nel campo di meloni

Si è accasciato a terra all'improvviso e per lui non c'è stato nulla da fare. Un lavoratore pachistano di 57 anni, Mazhar Hussain, è morto mentre lavorava in un campo di meloni nella zona di Enzano di Sorbolo. La tragedia è avvenuta nella mattinata del 20 giugno: sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 che hanno cercato, invano, di salvarlo. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla: il 57enne è morto probabilmente in seguito ad un malore che l'ha sorpreso mentre stava raccogliendo i meloni: era al lavoro, regolarmente assunto da un'azienda agricola. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Sorbolo che stanno cercando di ricostruire l'accaduto: sul corpo verrà comunque effettuata l'autopsia che stabilirà le cause della morte.