Le ruba il portafoglio e poi la prende a calci in strada: arrestata 31enne

E' stata prima derubata e poi presa a calci in strada da una 31enne italiana, poi bloccata ed arrestata dalle pattuglie delle Volanti della Questura di Parma, che sono intervenute in pochi attimi. Il grave episodio si è verificato ieri, lunedì 7 ottobre: la ragazza, conducente di un'auto che aveva appena parcheggiato nella zona di via Emilia Est, aveva appoggiato la sua borsa, con dentro il portafoglio, sul tettuccio del veicolo per pochi istanti. Proprio in quel momento la 31enne, già conosciuta dalle forze dell'ordine e con alcuni precedenti penali, ha afferrato il portafoglio ed è scappata. La conducente ha cercato di seguirla, per riprendersi il portafoglio. A quel punto però la ladra ha sferrato alcuni calci alla sua vittima. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura e sono riusciti a bloccare e ad arrestare la 31enne per tentata rapina. La donna, che ha già alcuni precedenti, ha avuto come provvedimento restrittivo l'obbligo di firma nel comune di Parma.