Le rubano la spesa mentre riporta il carrello

Può succedere anche questo: qualcuno che, approfittando dei pochi attimi per riporre il carrello, ti ruba anche la spesa. E' successo nel pomeriggio del 14 giugno a Colorno, nel piazzale del supermercato Coop. La vittima del curioso furto è un'anziana del paese che si era recata, come al solito, a fare spesa. Dopo aver scaricato le borse in auto è andata a riporre il carrello. Le borse della spesa e la sua borsetta erano nel baule: la donna, in questo caso, non ha chiuso a chiave per una distrazione. Qualcuno la stava evidentemente osservando ed ha agito al momento opportuno.