Legambiente su qualità dell'aria Borgo Val di Taro: "Servono garanzie sulla salute dei cittadini”

La vicenda della qualità dell'aria a Borgotaro deve trovare al più presto una soluzione che dia piena garanzie ai cittadini per la tutela della loro salute.

Un significativo passo in avanti riteniamo sia stato fatto nei giorni scorsi con la Regione Emilia-Romagna che ha accolto le richieste dell'associazione e del Comitato istituendo un Tavolo di garanzia” al quale sono stati invitati a partecipare tutte le parti in causa, dalla ditta agli organi competenti passando alle rappresentanze dei cittadini e dei sindacati, propedeutico alla rapida istituzione di un tavolo tecnico di controllo.

Nell’incontro tra Regione Emilia-Romagna e soggetti aderenti al tavolo di garanzia, sono stati fissati i seguenti obiettivi del tavolo:

Nomina di un tavolo tecnico formato dalle migliori professionalità, tra cui rappresentanti del CNR e dell'istituto superiore di Sanità, oltre a professionisti indicati da Legambiente e dai comitati locali, come i medici specializzati in tossicologia ambientale.

Acquisto da parte della Regione Emilia-Romagna di strumentazione specifica, data in gestione ad Arpae, idonea alla rilevazione di inquinanti dell'aria non facilmente rintracciabili.

Stesura di un protocollo, verso il quale l'azienda si è mostrata collaborativa, che prevede un abbassamento della produzione ai livelli minimi con un successivo graduale aumento, combinato ad uno studio di analisi quanti/qualitative delle emissioni abbinato ad un monitoraggio delle problematiche sanitarie connesse

Diffusione in tempo reale alla cittadinanza dei risultati dei monitoraggi e di tutte le informazioni raccolte.

“E' l'inizio di un percorso con caratteristiche molto diverse da quanto fatto finora, che speriamo faccia uscire dalla situazione attuale dichiara Legambiente Altavaltaro – un percorso che ha un solo obiettivo: individuare le cause che hanno determinato le perduranti problematiche sanitarie dell'ultimo anno, trovando adeguate soluzioni. Aspetti fondamentali che ci aspettiamo da questo percorso sono rapidità, concretezza e trasparenza: condizioni indispensabili per i cittadini, senza le quali non sarà possibile arrivare a rimedi immediatamente praticabili per la risoluzione definitiva delle criticità.

Legambiente è stata impegnata fin dall’inizio, ed a tutti i livelli, per cercare di aiutare la popolazione di Borgo Val di Taro a trovare una soluzione alle controversie dell' ultimo anno sulle emissioni della ditta Laminan. Ci pare ora di scorgere un cambio di passo che ci fa ben sperare.