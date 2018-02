Legano la bici per mangiare in una tigelleria: il proprietario del locale sventa il furto

Ha legato la bicicletta alla rastrelliera come fa spesso quando, dopo la chiusura del suo negozio, si reca presso una tigelleria in piazza Ghiaia per cenare, insieme al compagno. Ma ieri sera qualcosa è andato storto e, solo grazie all'intervento del proprietario del locale, non si è ritrovata a piedi. L'episodio, che si è verificato nella serata di ieri, ha coinvolto la coppia, un giovane improvvisatosi ladro e appunto il proprietario della tigelleria. Mentre i due stavano cenando il titolare è uscito di corsa: aveva infatti appena visto qualcuno tentare di runare la bicicletta parcheggiata, che era proprio quella dei suoi due clienti. Con uno scatto repentino è riuscito a bloccare il giovane, in attesa dell'arrivo dei carabinieri che lo hanno denunciato per tentato furto.