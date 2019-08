Torna l'incubo legionella: tre nuovi casi a Parma

Sono stati registrati tre casi di legionella in questi giorni a Parma. Il primo è quello di un professionsta settantenne e residente nella zona est della città, ricoverato al Maggiore e già in via di guarigione. Il secondo invece riguarda una donna residente in provincia e già dimessa. Il terzo è quello di un anziano di 75 anni che avrebbe contratto il virus durante un pellegrinaggio al sud-Italia. Dall'inizio dell'anno sono 23 i casi di legionella registrati in città. L'Ausl intanto ha spiega come non ci sia nessun pericolo né motivo di allarme.

I SINTOMI

La malattia si manifesta con sintomi che non la rendono riconoscibile immediatamente: polmonite, febbre, raffreddore, tosse, mal di testa, dolori muscolari, astenia, perdita dellappetito, diarrea, disturbi renali.