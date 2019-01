Lei lo lascia, lui pubblica le sue foto intime su un sito e le invia ai genitori: 54enne condannato

Una storia d'amore che finisce e un incubo che inizia. Quando una ragazza di 25 anni parmigiana ha deciso di interrompere la relazione con un uomo di 54 anni certo non aveva pensato a quello che sarebbe poi successo: uno strascico di violenze e sopraffazioni di cui si è reso protagonista l'uomo, che è stato condannato ieri ad un anno e 4 mesi per stalking e tentata estorsione. L'ex partner della ragazza infatti, da subito, l'ha minacciata, dicendo che avrebbe inviato alcune sue foto e video intimi ad un sito porno, nel caso lei non le avesse restituito i regali. Il 54enne, nel corso del tempo, ha inviato una busta contenente le immagini delle parti intime di lei ad alcuni parenti prima e ai suoi genitori dopo, oltre alla pubblicazione su un sito internet. La tentata estorisione è arrivata con la richiesta di 500 euro, soldi che l'uomo avrebbe speso per far riparare l'auto della ragazza. Il 54enne è stato condannato ad un anno e 4 mesi e mille euro di multa: ha scelto di patteggiare ed ora i suoi conti con la giustizia sono stati chiusi. La ragazza invece ha vissuto per mesi con l'incubo di ritrovarsi le sue foto intime e private su qualche sito, oltre all'imbarazzo con parenti e genitori.