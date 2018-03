Leonardi, inibizione sospesa dal Tar: verso il rientro ?

Inibizione sospesa per Pietro Leonardi, ex Amministratore delegato e Direttore generale del Parma. Lo ha deciso il Tar del Lazio che ha sospeso la decisione del Collegio di garanzia dello sport del Coni che a giugno aveva respinto il ricorso di Leonardi, confermando l'inibizione per cijnque anni e la condanna al pagamento di 150 mila euro di multa, dopo il fallimemento della società calcistica. Poco meno di un mese fa il Tar confermò il provvedimento con il quale già a ottobre del 2017 aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa che sottrae al sindacato del Giudice amministrativo la «tutela annullatoria» nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive.