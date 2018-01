"Tuo marito ti tradisce con tante donne del paese": lettere anonime a luci rosse sotto indagine

Non è la prima volta che una coppia di coniugi di Medesano riceve alcune lettore anonime, scritte in stampatello, all'interno delle quali si paventa il tradimento del marito nei confronti della moglie e si millantano storie d'amore di lui con diverse donne del paese. Ci troviamo in provincia di Parma, in una tranquilla cittadina: è qui che la vita di due persone, marito e moglie felicemente spostati, sta diventando un inferno. Da un anno infatti ricevono lettere di questo tipo, senza firma, anonime. I contenuti delle lettere sono cambiati nel corso del tempo: se prima si avvertiva di un presunto tradimento del marito con una donna che avrebbe portato via il marito della scrivente, dopo si sottolineava il fatto che, sempre lo stesso marito, andava in viaggio con l'amante. Dopo l'arrivo di diverse lettere i due si sono rivolti alla Squadra Mobile di Parma che sta indagando sull'episodio: attraverso perizie calligrafiche e l'analisi dei tabulati telefonici gli inquirenti stanno cercando di identificare l'autore delle lettere.