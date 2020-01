Choc al San Leonardo, bloccato e minacciato per un sorpasso: "Ti spariamo"

Hanno sfanalato ripetutamente in direzione della sua auto, poi - poco dopo che il conducente parmigiano si è fermato ed è sceso dal veicolo - lo hanno pesantemente minacciato: "Ci hai tagliato la strada, attento che ti spariamo". L'episodio choc si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, verso le ore 15, in via San Leonardo. Il conducente dell'auto, preso dal panico, è scappato ed ha avvertito immediatamente la polizia. Gli agenti - impegnati in una serie di controlli del territorio - sono giunti sul posto ed hanno raggiunto l'uomo nel parcheggio del Centro Torri.

Il conducente aveva memorizzato e la targa dell'auto: i poliziotti, utilizzando il sistema di identificazione delle targhe, sono riusciti ad individuare l'auto qualche ora dopo, verso le ore 21. A bordo c'erano due marocchini, un 22enne e un 40enne, pregiudicati per reati contro il patrimonio: è scattata la perquisizione personale e dell'auto. Gli agenti non hanno trovato armi ma alcuni vestiti rubati, con ancora le etichette antitaccheggio. Uno dei due marocchini, che ha dichiarato che la merce era di sua proprietà, è stato denunciato per ricettazione. Sono in corso accertamenti per verificare se le due persone presenti in auto siano le stesse che hanno minacciato il conducente parmigiano.