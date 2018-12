Lite tra due senzatetto tra le baracche sotto al Ponte Verdi: intervengono i carabinieri

Lite nella mattinata di oggi, domenica 2 dicembre, tra due senzatetto sotto al Ponte Verdi. Due persone, immigrati di origine somala regolari sul territorio nazionale, hanno iniziato a discutere tra loro, probabilmente per futili motivi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti in militari, che hanno seguito le segnalazioni di alcuni cittadini. Sul posto i carabinieri hanno riscontraro una situazione di estremo degrado. Erano state infatti costruite delle baracche di fortuna, proprio sotto il ponte. I due uomini sono stati accompagnati alla Caritas, che ha garantito la disponibilità, per loro, di due posti letto.