Lite violenta tra due giovani in via Cappelluti: 26enne ferito alla testa finisce in ospedale

Ancora violenza sulle strade di Parma. Una lite violenta si è scatenata nella prima serata di ieri in via Cappelluti, una trasversale di via Gramsci. Due stranieri, secondo quanto è stato segnalato da alcuni cittadini alla polizia verso le ore 20, si stavano azzuffando a mani nude mentre si trovavano in stada. Gli agenti delle Volanti si sono recati sul posto per cercare di capire cosa stesse succedendo: due giovani, uno di 25 e l'altro di 26 anni, originari della Costa d'Avorio, si stavano picchiando. Il 26enne è stato soccorso e trasportato all'Ospedale Maggiore poichè aveva alcune ferite alla testa mentre il secondo giovane, un connazionale 25enne, aveva solo alcuni strappi al giubbotto. Il più giovane dei due è stato denunciato per aggressione e lesioni.