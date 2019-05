Liti con feriti e pregiudicati: il circolo Sabor chiuso per dieci giorni

Risse davanti al locale e pregiudicati tra i clienti. Il circolo privato Sabor di via Emilio Lepido è stato chiuso per dieci giorni, in seguito ad un provvedimento disposto dal Questore di Parma, secondo l'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La proposta della chiusura temporanea era arrivata dal comando dei carabinieri di Parma Centro ed è stata eseguita dai militari. Per dieci giorni è stata sospeda la licenza di somministrazione di cibi e bevande.

Il provvedimento, che ha come finalità la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, è stato adottato a seguito di una lite con feriti avvenuta all’interno del circolo e di controlli effettuati dai carabinieri che hanno accertato la presenza, all’interno del circolo, di persone pregiudicate. Il circolo era già stato sottoposto ad altri tre provvedimenti di sospensione: a marzo 2017, a marzo 2018 e ad ottobre 2018, sempre per motivi analoghi