Liti in famiglia: da gennaio a novembre un intervento dei carabinieri ogni tre giorni

Liti in famiglia. Nella sola città di Parma, dal 1° gennaio al 30 novembre del 2019 i carabinieri della stazione di Parma sono intervenuti ben 135 volte, in seguito a chiamate relative ad episodi che si sono verificati all'interno delle mura domestiche. I militari, che si sono recati sul posto in pochi minuti hanno poi riportato la situazione alla normalità, in diversi casi arrivando alle denunce. Facendo la statistica si tratta praticamente di un intervento ogni tre giorni. Un dato significativo se si considera anche che ci si riferisce solo alla città capoluogo e solo agli interventi dei militari.