Lo affiancano in bici fingendosi vecchi amici e gli rubano il portafoglio: anziano derubato

Truffa ai danni di un anziano di Roccabianca nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 maggio nella frazione di Fontanelle, lungo la provinciale tra Parma e Cremona. Due persone, che si sono presentate come vecchi amici, hanno iniziato a parlargli, spacciandosi appunto come conoscenti. I due uomini, poi identificati in un 32enne e in un 40enne, in realtà, non avevano mai visto prima l'anziano ed hanno cercato di truffarlo. In particolare, dopo essersi affiancati al pensionato in bicicletta con un furgoncino, lo hanno convinto ad accettare come regalo alcune cassette di frutta. Proprio in quei momenti concitati però sono riusciti a sfilare all'anziano il portafoglio e poi sono scappati. L'uomo si è rivolto subito ai carabinieri di Roccabianca: i militari hanno osservato le immagini delle telecamere e hanno bloccato i due truffatori. I due uomini sono stati fermati a San Secondo e sono stati denunciati per furto con destrezza.