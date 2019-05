Lo rimprovera perchè torna a casa ubriaco, 30enne picchia la moglie: denunciato per lesioni

Dopo una serata trascorsa con gli amici durante la quale aveva alzato un pò troppo il gomito un giovane di 30 anni è tornato a casa dalla moglie. La giovane, una 28enne, con la quale è sposato da soli 4 mesi, lo ha rimproverato per le condizioni in cui si è presentato a casa. Il 30enne, invece che accettare le critiche e scusarsi, ha iniziato a picchiarla. La ragazza è riuscita a scappare, uscendo dall'abitazione. E' successo lungo la via Emilia, tra Parma e Reggio Emilia. Un automobilista di passaggio ha soccorso la donna, che è stata accompagnata in ospedale. I carabinieri hanno identificato e denunciato il 30enne, che ora dovrà rispondere del reato di lesioni personali. La moglie ha riportato alcune ecchimosi al collo per una prognosi di cinque giorni.