Lo spaccio non si ferma: Oltretorrente setacciato, due nigeriani espulsi

Non solo controlli per far rispettare le misure volte al contenimento del coronavirus. In questi giorni la Polizia di Parma è impegnata anche nel fronteggiare lo spaccio di sostanze stupefacenti, una piaga che stenta a rimarginarsi. Nelle scorse ore sono stati intensi i controlli delle forze dell’ordine grazie all’ausilio di cinque pattuglie del reparto Prevenzione e crimine e una dell’Unità cinofila di Bologna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sequestrati oltre 100 grammi di droga tra hashish e marijuana lungo viale Vittoria e viale dei Mille. Nel corso dei controlli è stato rintracciato un 38enne nigeriano con precedenti per spaccio e irregolare sul territorio. Per lui e per un ‘collega’ di 30 anni – già in colpito da un provvedimento che prevedeva l’allontanamento obbligatorio da Parma – è scattata l’espulsione. I due nigeriani dediti allo spaccio sono stati contestualmente sanzionati anche per le violazioni alle norme anti-Covid19.