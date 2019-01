Locali notturni al setaccio, blitz di polizia e finanza: multe per 3 mila euro

Locali notturni di Parma al setaccio da parte di polizia, guardia di finanza e polizia Municipale. Nel corso del week end le forze dell'ordine hanno deciso di effettuare alcuni blitz all'interno di locali della città: la Divisione Amministrativa a sociale della Questura, la Municipale e la finanza hanno controllato un circolo privato nella zona Sud della città: il locale era pieno di giovani ma la capienza massima, secondo i primi accertamenti, non è stata superata. Il circolo è stato sanzionato per la mancanza dello strumento per la misurazione del tasso alcolemico. All'interno di un secondo bar sono stati identificati alcuni pregiudicati e sono state comminate sanzioni per l'assenza dei cartelli del divieto di fumo. In due locali del centro le forze dell'ordine sono intervenute per un controllo, vista la presenza di musica a tutto volume: i responsabili delle due serate hanno collaborato e abbassato il volume.