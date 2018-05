Locomotore esce dai binari a Lodi: circolazione ferroviaria in tilt

Un locomotore è uscito dai binari nella mattinata di oggi, mercoledì 16 maggio, mentre stava transitando dalla stazione di Lodi. L'incidente non ha avuto conseguenze per le persone ma ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Milano e Piacenza.

"Permangono le modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Piacenza, sospesa dalle ore 10.50 in seguito allo svio del locomotore trainato da un treno merci di altra impresa ferroviaria che transitava nella stazione di Lodi - si legge in una nota di Trenord -. In seguito all’episodio, è stato necessario riprogrammare l’offerta ferroviaria dei servizi regionali e suburbani che transitano da Lodi: coinvolte le linee S1 Saronno-Milano-Lodi, Milano-Lodi-Cremona-Mantova, Milano-Lodi-Piacenza.



L’autorità ha concesso il ripristino di uno dei due binari alle ore 14: a partire da quell’ora, la circolazione delle linee S1 Saronno-Milano-Lodi, Milano-Lodi-Cremona-Mantova, Milano-Lodi-Piacenza è ripresa con ritardi medi di 20 minuti.

Fino alle ore 14, i treni della linea S1 hanno circolato fra Saronno e Tavazzano; fra Tavazzano e Lodi è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi.

Secondo quanto comunicato dal gestore dell’infrastruttura, i lavori di ripristino termineranno non prima della tarda mattinata di domani. Per questo, domani mattina da inizio servizio la circolazione dei treni subirà forti rallentamenti. Informazioni in tempo reale sulla circolazione ferroviaria e sulle soluzioni di viaggio alternative sono comunicate tramite gli annunci sonori nelle stazioni, a bordo treno e attraverso il sito trenord.it e l’App Trenord"