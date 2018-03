Lorenzo Bertoli, responsabile formazione della Croce Rossa: "Essere preparati fa la differenza tra la vita e la morte"

Dopo l'episodio che ha visto come protagonista il volontario della Croce Rossa Roberto Bocchi, che ha salvato la vita al suo titolare che ha avuto un arresto cardiocircolatorio mentre lavorava abbiamo intervistato Lorenzo Bertoli, parmigiano e responsabile della formazione della Croce Rossa in Emilia-Romagna: "Roberto ha concretizzato e messo in pratica quello che insegniamo ogni giorno: essere preparati e sapere cosa fare fa la differenza tra la vita e la morte".