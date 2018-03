Ecco chi era l'ex Rettore Loris Borghi, trovato morto a Baganzola

Nato a Palanzano (Pr) nel 1949, Loris Borghi si è laureato in Medicina e chirurgia con lode nel 1974 all’Università di Parma, dove si è in seguito specializzato in Medicina interna e Biochimica e chimica clinica. Ha trascorso periodi di ricerca presso università estere, a Leeds (Gran Bretagna), a Dallas e Chicago (Usa) e ha partecipato a corsi di formazione per dirigenti ospedalieri (Università Bocconi) e in campo economico-sanitario. A Parma, dove è stato anche ricercatore Cnr, ha percorso tutti i gradi della carriera accademica, fino a diventare professore di I fascia di Medicina interna. E’ stato Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1° novembre 2005 al 25 luglio 2012, nonchè Direttore del Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale dal 25 luglio 2012 al 31 ottobre 2013. Direttore della struttura complessa Lungodegenza critica (dipartimento Geriatrico-riabilitativo) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Loris Borghi è stato il Rettore dell’Università degli Studi di Parma fino al 15 maggio del 2017.

Molto intensa la sua esperienza gestionale e organizzativa:

Ricercatore CNR 1978-1980

Ricercatore Universitario 1980-1999

Professore Ordinario 2000-oggi

Coordinatore C.I. Semeiotica e Metodologia Clinica, CdL in Medicina e Chirurgia, 2001–2013

Direttore Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche (4 anni)

Direttore Scuole di Specializzazione in:

– Gastroenterologia (3 anni)

– Scienza dell’Alimentazione (4 anni)

– Allergologia ed Immunologia Clinica (3 anni)

– Medicina d’Emergenza-Urgenza (4 anni)

Presidente Osservatorio Regione Emilia-Romagna per le Scuole di Specializzazione Mediche (5 anni)

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 1/11/2005-25/07/2012

Direttore Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale 25/07/2012-31/10/2013

inoltre

Fondatore Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche

Fondatore Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione

Fondatore Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza

Fondatore Centro clinico e di ricerca su Calcolosi Renale (rilievo internazionale)

Fondatore Laboratorio Universitario per I sistemi sanitari

Fondatore Struttura complessa di Medicina Interna e Lungodegenza Critica presso l’Ospedale Maggiore di Parma.

È autore di oltre 300 pubblicazioni, di cui 115 articoli su riviste nazionali e internazionali