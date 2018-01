Lotteria Italia: a Parma vincite per 110 mila euro

Nella nostra città arrivano ben 110 mila euro per le vincite della Lotteria Italia. L'estrazione del concorso in occasione dell'Epifania ha portato all'identificazione dei biglietti vincenti: quello da 5 milioni di euro è stato venduto in un autogrill di Anagni. Nella nostra città sono stati estratti un biglietto da 50 mila euro e due biglietto da 20 mila euro. Un terzo biglietto da 20 mila euro è stato acquistato a Basilicanova. Il tagliando da 50 mila euro è E 224798, quelli da 20 mila U 378812, F 222770 e 0 239761. L'ultimo è stato venduto in una ricevitoria di Basilicanova.