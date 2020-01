Morte di Luca Barbieri, per la Procura è stato un incidente: nessun fascicolo aperto

Per la Procura di Caltanissetta non ci sono zone d'ombra nella morte del 25enne di Soragna Luca Barbieri, l'esperto base jumper che è deceduto in seguito ad un lancio dal viadotto di San Giuliano a Caltanissetta il 2 gennaio. La decisione infatti è stata quella di non aprire nessun fascicolo e di non disporre l'autopsia sul suo corpo: è infatti stato dato in nulla osta alla sepoltura. Per i magistrati siciliani quindi non ci sono responsabilità esterne per la tragedia: si è trattato di un incidente. E' probabile che il paracadute non si sia aperto, al momento dell'atterraggio.