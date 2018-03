Luigi Frontera è scomparso ieri da via Mascagni: l'appello dei famigliari

Luigi Frontera, un uomo di 62 anni, è scomparso dalla città di Parma, ieri venerdì 2 marzo. I famigliari hanno perso le sue tracce e non riescono più a mettersi in contatto con lui: l'uomo è scomparso dalla sua abitazione di via Mascagni, 17. Il figlio, dopo aver fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Parma, ha lanciato un appello per cercare di ritrovare il padre. L'uomo scomparso è alto un metro e 65, ha una garza bianca al collo e una voce molto rauca: potrebbe, inoltre, essere in stato confusionale.

