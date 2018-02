Operaio morto a Corcagnano: le voci dei residenti

L'artigiano Luigi Vilardo di 63 anni è stato trovato morto all'interno di un capannone a Corcagnano, in strada Cava di Vigatto. La pista principale sembra essere quella dell'incidente sul lavoro, che sarebbe stato fatale al lavoratore, che era stato incaricato dal proprietario del capannone di eseguire alcuni lavori. Gli inquirenti però vogliono vederci chiaro perchè ci sono elementi che non tornano, come per esempio la presenza di macchie di sangue in diversi punti dell'edificio. Abbiamo parlato con i vicini di casa: "Non non conosciamo la persona che è morta, invece conosciamo il proprietario del capannone. Io ho trovato tutte le auto della polizia quì davanti e pensavo che fossero a casa mia. Stavo tornando da Modena e quando sono rientrata ho visto le auto delle forze dell'ordine: erano circa le 16 del pomeriggio di ieri, 27 febbraio. Quando sono tornata qualcuno mi ha detto che era morta una persona all'interno del capannone. Non sapevo che ci fosse una persona all'interno che lavorava". "Non so niente di quello che è successo -ci racconta un altro vicino- non abbiamo visto nulla e non conoscevamo la vittima. Io ero a casa mia, poi sono andato a Parma all'una e non ho sentito nè visto niente"