Lupo travolto ed ucciso a Basilicagoiano

Un lupo, di circa un anno, è stato travolto ed ucciso da un'auto mentre si trovava lungo via Argini. L'animale è stato trovato, nella mattinata di ieri lunedì 4 novembre, da un operatore della Provincia che stava passando in zona. E' probabile che il lupo, come fanno spesso molti animali selvatici, si sia spaventato nel vedere i fari delle auto e si sia precipitato in strada, finendo con l'essere investito. Gli operatori del Centro Matildico di San Polo d'Enza hanno recuperato il cadavere dell'animale. E' questo infatti il Centro che, dopo una convenzione con la Regione Emilia-Romagna, si occupa anche dello smaltimento delle carcasse di animali selvatici, nel territorio della provincia di Parma.