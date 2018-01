Maestre in rivolta contro la Ministra Fedeli: "Verremo licenziate per una sentenza: il 3 saremo in piazza"

Un gruppo di maestre e maestri scenderanno in piazza sabato 3 febbraio a Parma per chiedere di conservare il proprio posto di lavoro da insegnanti. Secondo le prime stime infatti saranno circa 150 mila gli insegnanti che, in tutta Italia, saranno costrette ad abbandonare il proprio posto di lavoro, a causa di una recente sentenza. Le maestre scenderanno in piazza per protestare contro la presenza della Ministra Fedeli a Parma. In piazza arriveranno colleghi da fuori Parma: da Bergamo, da Modena, da Bologna, Reggio Emilia, Milano oltre agli studenti universitari di Parma, che protesteranno contro la riforma detta 'Buona Scuola'.

"Il 3 febbraio scenderemo in piazza -sottolinea una delle maestre che organizzano la protesta- noi insegnanti con il diploma magistrale perchè per noi la legge è uguale per tutti: a parità di titoli alcuni hanno avuto la sentenza di merito e sono intoccabili mentre altri colleghi, circa 150 mila insegnanti rischiano il licenziamento. Manifestiamo per garantire la continuità didattica dei nostri figli e dei nostri nipoti. Chiediamo di conservare il posto in ruolo con l'anno di prova già espletato e di salcvaguardare l'anno di prova in corso valido per il ruolo, di salvaguardare i colleghi presenti in Gae (Graduatorie ad esaurimento) con riserva, i colleghi con ruolo accantonato in attesa delle sentenze di merito. Salvaguardare i diritti anche delle colleghi di Scienze dell'Educazione primaria che stanno vivendo il nostro stesso problema"

