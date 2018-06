Ha un malore sul bus: intervento del 118 in tangenziale

L'allarme è scattato poco dopo le ore 11 della mattinata di mercoledì 13 giugno. Il passeggero di un'autobus che stava percorrendo la tangenziale Nord in direzione Reggio Emilia ha avuto un malore durante la corsa. L'autista ha fermato il bus per rendere possibile l'intervento dei soccorritori del 118, che sono arrivati sul posto con l'ambulanza e l'automedica. Dopo aver prestato le prime cure al passeggero lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove attualmente si trova in osservazione. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità.