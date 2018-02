Domenica arriva il grande gelo: temperature fino a -10, neve e ghiaccio

Sono attese nevicate, gelate e temperature in discesa fino a - 10 gradi sottozero. A partire da domenica sera 25 febbraio l'ondata di gelo in arrivo dalla Siberia arriverà in Italia e, a fine febbraio, si vivrà il grande inverno: secondo gli esperti metereologi de IlMeteo. it l'ondata di gelo in arrivo sarà paragonabile a quelle del 2012 e del 1985. Le temperature, soprattutto tra lunedì e martedì, saranno sotto zero anche durante il giorno, per precipitare nelle ore notturne. La perturbazione in arrivo durerà almeno quattro giorni: ci sarà poi, secondo le previsioni, una seconda ondata di gelo a metà marzo.