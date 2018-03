Maltempo: a Parma e provincia in arrivo 1 milione e 800 mila euro

Dopo l’ondata eccezionale di maltempo delle settimane e dei mesi scorsi, che ha provocato non pochi disagi alla viabilità, la regione ha previsto interventi sui 307 chilometri di Parma (1.623.047 euro), sui Comuni delle Valli Taro e Ceno (1.071.592 euro) e sull’Appennino Parma Est (771.863 euro)”.

A darne notizia è la consigliera regionale del Pd Barbara Lori, che spiega: “rispondiamo alle richieste di aiuto da parte dei sindaci e degli amministratori locali, intervenendo con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento su tutto il territorio regionale degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali, nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato dal presidente Stefano Bonaccini e la Giunta ha poi approvato il riparto di 7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dei 10.804 chilometri di strade delle Unioni e Comuni di montagna, stanziati nell’ambito del Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020”.

“Nel parmense – prosegue Lori - i fondi andranno ai 1.591 chilometri di rete viaria, per un importo complessivo di 1.843.455 euro, dei Comuni delle Valli Taro e Ceno (1.071.592 euro per 957 chilometri) e all’Appennino Parma Est (771.863 euro per 634 chilometri). Si tratta di un investimento importante di manutenzione stradale e difesa del suolo, per migliorare la circolazione e la sicurezza della rete stradale, che intende offrire risposte concrete alle esigenze del territorio”.