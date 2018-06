Albero si spezza al Parco Ducale: ferita un'anziana di 72 anni in bicicletta

Maltempo in città e provincia nel pomeriggio del 12 giugno. Tra i vari rami caduti e gli altri disagi alla circolazione stradale l'episodio più grave è avvenuto all'interno del Parco Ducale a Parma. All'improvviso un albero si è spezzato ed è caduto, centrando in pieno un'anziana di 72 anni che stava passando, proprio in quel momento, a bordo della sua bicicletta. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna ferita e poi l'hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova attualmente ricoverata con ferite di media gravità. La donna è sotto osservazione da parte dei medici, che stanno effettuando i controlli di rito: non è in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve

Inviateci video ed immagini al numero WhatsApp 3494739690 o su Facebook