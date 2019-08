Temporali, pioggia e grandine su Parma

Il temporale che si è scatenato sul parmense, per ora non ha provocato danni. Da registrare solamente qualche intoppo a Fidenza, dove lungo la strada per raggiungere l’outlet sono cadute delle piante per il forte vento che si è abbattuto sulla cittadina. Disagi anche al Fidenza Village, dove l’acqua ha creato qualche problema. La situazione è prontamente rientrata, mentre a Parma, verso Corcagnano e in via Langhirano, si segnalano piante e rami sulla strada. La situazione sembra essere sotto controllo.