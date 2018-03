Maltempo: allerta temporali sabato 17 marzo

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo per tutto il territorio regionale, valida dalla mezzanotte di sabato 17 marzo alla mezzanotte di domenica 18 marzo. L'allerta è gialla per alcune zone, tra cui il parmense, e verde per altre zone della Regione. Per la giornata di sabato 17 marzo sono previste precipitazioni deboli e irregolari in pianura e settore centro-orientale dei rilievi mentre saranno più persistenti sui rilievi occidentali, in particolare nella prima parte della giornata. Quota neve intorno ai 1500 metri.