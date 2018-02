Maltempo, la situazione delle autostrade: neve, gelo e consigli utili

Sono in atto intense nevicate Sulla A1 Milano-Napoli , tra Caianello e Capua, sulla A14 Bologna-Taranto tra Senigallia ed Ancona sud, tra Pescara ovest e Vasto sud, sulla A16 Napoli-Canosa tra Baiano e Lacedonia, sulla A30 Caserta-Salerno tra la barriera di Salerno ed il Raccordo Salerno-Avellino

Nevica debolmente:

-Sulla A1 Panoramica, tra Rioveggio e località Aglio e sulla A1 Milano-Napoli tra Frosinone e Caianello e tra Capua e Santa Maria Capua a Vetere

- Sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Rimini sud, tra Cattolica e Senigallia, tra Ancona sud e Porto Sant'Elpidio, tra Vasto sud e Termoli e tra Poggio Imperiale e Trani.

-Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Bivio A14

-Sulla A30 tra Bivio A1 Milano-Napoli e Nola e tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno.

In collaborazione con la Polizia Stradale è attivo il divieto temporaneo per i mezzi pesanti con peso superiore a 7,5 t :

- Sulla A1 tra Chiusi e Ceprano verso Napoli e Bivio con la A3 Napoli-Salerno e Villa -Literno dove si sono formati 11 km di coda e tra Capua e Caianello verso Roma dove si è formata una coda di 2 km

- Sulla A14 Adriatica tra Imola e Pesaro verso Ancona, tra Cattolica e Vasto sud verso Bari, tra Vasto sud e Marotta e tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Ancona

- Diramazione di Roma nord

- Diramazione Roma sud

- A12 Roma Civitavecchia

-A16 Napoli-Canosa tra Bivio A30 e Candela, verso Canosa e tra Candela e Baiano verso Napoli.

Tutti i veicoli provenienti dalla A21 Torino-Piacenza e A15 Parma-La Spezia, vengono deviati in A1 verso Milano. Pertanto si invitano i soli veicoli leggeri che sono diretti verso sud , di seguire i percorsi alternativi pubblicati sui PMV.

Accumulo pesanti in area esterna:

- Sulla A14 tra Termoli e Vasto sud e tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara.

- In direzione di Bologna In direzione di Bologna sulla A1 tra Piacenza nord e bivio complanare Piacenza e tra Fidenza e bivio A15 dove si registrano 5 km di coda ei mezzi pesanti vengono deviati sulla A15 Parma-La Spezia e poi sulla A12 e tra Cassino e Pontecorvo e tra Capua e Caianello verso Roma

Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Bivio A30 e Tufino, verso Canosa e tra Candela e Lacedonia, verso Napoli.

A30 Caserta-Salerno, all'altezza del bivio con la A16 e all'altezza del bivio con il Raccordo Salerno-Avellino dove si è formato 1 km di coda.

Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla A3 Napoli-Salerno, tra Salerno e Cava de' Tirreni e a causa delle forti nevicate il traffico è bloccato per un veicolo intraversato, in direzione di Napoli. Nevica intensamente sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, sulla A25 Torano-Pescara e sulla A3 tra Nocera e Cava de' Tirreni e nevica debolmente sul tratto urbano della A24 e sulla Tangenziale di Napoli, tra la SS Domiziana e Secondigliano- Aeroporto.

Dla mattinata di oggi la perturbazione si sposterà principalmente su tutto il versante adriatico, dove sono previste nevicate a bassa quota a tratti anche moderate.

Lo scenario meteo descritto ha imposto da parte delle Prefetture in molte province l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5t.

Al momento risultano già emanati provvedimenti di divieto di circolazione per i mezzi pesanti da parte delle prefetture di:

- Veneto: Rovigo

- Emilia Romagna: Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

- Toscana: Firenze, Prato, Siena, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa, Grosseto, Livorno

- Umbria: Perugia, Terni

- Lazio: Roma, Viterbo, Latina, Frosinone

- Marche: Ancona, Fermo, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno, Macerata

- Abruzzo: L' Aquila, Chieti, Teramo, Pescara

- Molise: Campobasso, Isernia

- Campania: Avellino, Salerno, Napoli, Caserta, Benevento

- Puglia: Bari, Barletta/Andria/Trani, Foggia.

I citati divieti saranno attivi fino a cessate esigenze.



Viste le previsioni meteorologiche particolarmente avverse, Autostrade per l'Italia invita gli automobilisti a limitare gli spostamenti evitando le zone più a rischio, mettendosi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo.

Autostrade per l'Italia raccomanda di:

- programmare le partenze ben informati, evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nei periodi interessati dalle nevicate più intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle precipitazioni, dell'azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico;

- verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni invernali tra cui catene da neve o pneumatici invernali.

Nel caso si disponesse delle sole catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di marcia o all'interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio ai mezzi antineve.