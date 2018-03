Maltempo, frana a Bedonia: isolata la frazione di Perini

Con l'allerta maltempo in corso su tutto il territorio provinciale si sono verificati i primi problemi, dovuti proprio alla quantità di pioggia caduta, in Appennino, nella notte tra sabato e domenica e nella giornata di domenica 11 marzo. Le frazioni del Comune di Bedonia sono state colpite in particolar modo, complice anche lo scioglimento della neve, scesa nei giorni scorsi. La Protezione Civile si è mobilitata per organizzare l'eventuale emergenza: nell'ex scuola di Anzola è stata attrezzata una sala Radio. Una frana è caduta sulla carreggiata e la frazione di Perini è rimasta isolata per tutta la giornata di ieri: i massi caduti sulla carreggiata impedivano il transito a tutti i mezzi. Sul posto sono arrivati i tecnici del Comune e due squadre della Protezione Civile che hanno ripristinato la viabilità, dopo otto ore di lavoro. Si sono verificati altri problemi ed alte criticità nella zona del torrente Sissola, che è stato bloccato per una frana, pericolosa per gli abitanti delle case vicino al fiume.