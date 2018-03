Maltempo, grossa frana sulla provinciale tra Varsi e Bardi: strada chiusa

Le forta pioggia che si è abbattuta sulla provincia di Parma nella giornata di ieri, domenica 18 marzo, ha provocato alcuni disagi alla circolazione e il riempimento di alcuni canali: l'episodio più grave si è però verificato lungo la strada provinciale tra Versi e Bardi, in prossimità di Ponte Lamberti. Erano da poco passate le ore 18 quando si è staccata una grossa frana: una grossa massa di terra e roccia ha travolto la strada, rendendo impossibile la circolazione. Fortunatamente nessun automobilista è rimasto coinvolto: in quel momento la strada era libera. Poco dopo sono giunte sul posto alcuni automobilisti che, vedendo la strada interrotta, hanno dato l'allarme. Sull'asfalto c'erano fango, roccia ed alberi. I tecnici della Provincia di Parma si sono messi al lavoro con alcune ruspe per rimuovere i detriti. Il traffico per Bardi è stato deviato verso le località di Rocca e di Tosca. I lavori per la rimozione dei detriti sono proseguiti, ieri, fino a tarda sera. La mattina del 19 marzo la strada di collegamento tra Varsi e Bardi è ancora chiusa.