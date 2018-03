Incubo maltempo: allagamenti e a Marzolara una frana minaccia le case e la strada

Il maltempo non sembra dare tregua nemmeno nella seconda metà di marzo. Un mese feddo, il marzo più freddo degli ultimi trent'anni secondo gli esperti. Le piogge torrenziali del week end appena passato non sono state neutre, ma hanno causato diversi danni sia in città che in provincia. In particolare nella Bassa hanno creato i problemi maggiori: a Busseto, per esempio, i garage e gli scantinati di un condominio sono stati completamente allagati. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco di Fidenza, insieme ad un mezzo di un'azienda agricola di Frescarolo: la situazione è stata riportata alla normalità. A Marzolara la situazione più pericolosa: dal versante di destra della valle si è verificato un distacco di materiale all'interno del bosco che minaccia l'abitato della frazione. Lo smottamento è avvenuto sopra alcune case: una in particolare è a forte rischio: l'accesso ai proprietari è stato inibito. Un grosso masso, di circa un metro cubo, però minaccia anche la strada provinciale. La strada è stata chiusa mentre gli operatori della Protezione Civile e i tecnici del Comune stanno gestendo la situazione. Sono attenzionati in particolare i torrenti Ongina, Stirone e Rovacchia, pieni d'acqua. A Soragna infatti c'è preoccuoazione per la piena dei due torrenti: a Castellina le abitazioni sono minacciate dalla possibile fuoriuscita dell'acqua. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche a Basilicanova per alcuni allagamenti in piazzza.