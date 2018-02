Gelo e freddo estremo a Parma: in Appennino temperature scese fino a -20

Continuano ad essere estreme le temprrature nel territorio parmense, sia in città che in provincia e soprattutto in Appennino. Come previsto nei giorni scorsi il vento Burian che ha fatto visita all'Italia e al nostro territorio a partire da lunedì mattina si è fatto sentire: se nella mattinata di oggi, mercoledì 28 febbraio le temperature a Parma hanno toccato i -10 e a Baganzola i -11 - alle ore 7.30- in Appennino si è andati oltre: nella zona di Varsi per esempio il termometro è sceso sotto i meno 20. Anche in provincia le temperature si sono assestate intorno ai -10, per poi risalire nel corso della giornata. Mentre a Schia le piste innevate attirano l'interesse dei turisti e di chi ha scelto di fare una ciaspolata in altre zone ci sono stati alcuni problemi; a Bosco di Corniglio per esempio è stata interrotta l'erogazione del gas mentre a Berceto le scuole sono state chiuse per il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.