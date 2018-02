Maltempo: i cimiteri potrebbero chiudere domenica, lunedì e martedì

In seguito delle previsioni meteoclimatiche relative alle temperature e alle precipitazioni dei prossimi giorni la Direzione dei Servizi Cimiteriali potrà mettere in atto interventi preventivi e di messa in sicurezza della circolazione e degli accessi pedonali all’interno di tutti i cimiteri comunali (Villetta, Vigatto, Viarolo, Baganzola, Eia, San Pancrazio, Marore, Valera, Ugozzolo) a tutela della incolumità dei cittadini/utenti. In particolare potrà essere necessario provvedere alla chiusura nel pomeriggio di domenica 25 febbraio, e nelle intere giornate del 27 e 28 febbraio. Le chiusure verranno adottate solo se necessarie, monitorando in tempo reale le condizioni nei vari cimiteri. Oltre agli interventi di interdizione degli accessi si potrà rendere necessario mettere in sicurezza gli impianti idrici con la conseguente chiusura dei servizi di toilettes e fontane. Questi impianti potrebbero essere ripristinati anche successivamente alla riapertura al pubblico. Saranno, comunque garantite tutte le operazioni cimiteriali collegate allo svolgimento dei funerali.